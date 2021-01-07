熱刺重返英聯盃決賽 摩二季求全勝 孫興慜建功未加快續約

摩帥續以強陣出擊，中場穆沙施素高早段頭槌開紀錄，到訪的賓福特於63分鐘有艾雲東尼將皮球頂入網，但被判越位在先。主隊逃過被扳平的命運，7分鐘後由孫興慜單刀破網，奠定2：0勝局，助球隊相隔6年再闖決賽。熱刺對上一次捧盃已是2008年，恰巧亦是英聯盃，但近6年於此賽事、英超及歐聯屈居亞軍，4月決賽爭取打破宿命。

摩連奴冀足總盃再下一城

第2季執掌熱刺的摩連奴，有望延續摩二季佳績。這名葡籍教頭和英聯盃亦素來有緣，昨日談及第5次領軍殺入決賽時稱：「我在2004年來到英倫，其中一樣最先學習的，是各項盃賽的意義。如果要說秘訣，就是認真，尊重英倫足球及各級別球隊。下仗足總盃作客馬連（英格蘭第8級球會），我們亦會抱相同態度。」後衛艾歷迪亞亦稱，13年錦標荒令球員更渴望勝利。

熱刺疫下財政不穩 群星未續約

熱刺自去年11月起，各項賽事16仗僅兩敗，近况勇銳的射手孫興慜功不可沒。他繼上場聯賽，昨日下半場再獻入球，今季各項賽事共入16球，僅次好拍檔哈利卡尼和利物浦的穆罕默德沙拿。他賽前獲球會在社交網恭賀連續4次取得亞洲金球獎，其35%得票率更刷新大會紀錄。

這名「太極虎」球星的風頭不止於體壇，據韓國文化體育觀光部估計，他的經濟價值近2萬億韓圜（約143億港元），超越音樂組合防彈少年團（BTS）。不過，英國《每日郵報》昨日報道，熱刺疫下財政不穩，擱置和孫興慜及哈利卡尼這兩大射手談續約，二人各有兩年半及3年半合約在手。盛傳獲巴黎聖日耳門招手的門將洛里斯，據報雖然明夏便會約滿，但同樣未與球會商討續約。

此外，熱刺球員拉美拿、盧施素與利古朗早前被揭違規開聖誕派對，據報球會對3將罰款了事，毋須停賽；3人日前在社交網公開道歉。