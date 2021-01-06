中美禁藥刑事化惹陰謀論 上月先後立法 世界反禁藥組織質疑越俎代庖

禁藥刑事化不是什麼新鮮事，法國及比利時早於1965年，已就經常面對禁藥問題的單車、舉重等項目訂下刑責，俄羅斯、肯尼亞等國近年立法，亦被視作洗底以換取亮相國際大賽的機會。然而此舉引起WADA不滿，後者在德國6年前立例時已表態，認為由WADA發禁賽令，被罰者可向國際體育仲裁法庭上訴，是國際共識，運動員不應捲入刑事訴訟，但該組織表明同意各國向組織禁藥作弊者問責。中美今次立法主要針對提供禁藥者，但豁免運動員刑責，意味岩士唐、孫楊等若在今年藥檢違例，也不會被起訴。

美修正案剔除本土賽受抨擊

WADA過去靠藥檢巡查，沒有如政府機關的搜查權及司法權，難打擊組織者。美國於2019年針對俄羅斯組織運動員服禁藥參賽一案，以逃亡美國的俄籍吹哨者羅臣科夫之名草擬法案，上月交由總統特朗普簽署生效，卻惹來國外抨擊。修正案剔除NBA等本土職業賽及NCAA大專賽，國際奧委會曾提出質疑獲豁免的聯賽，仍未使用WADA訂下的禁藥標準，如今同樣不受規管。美國反禁藥組織則表示，國內已有法例起訴相關運動管理人員。

美國過去可根據販毒條例，起訴提供或藏有而準備分發同化類固醇者，罪成者最高判監10年。該國前單車名將Joe Papp便曾因被揭發是禁藥案拆家，在2011年被地區法院判半年軟禁及兩年半緩刑。

不過，美國今次立法的司法範圍包括境外比賽，WADA對此表達憂慮，俄羅斯方面甚至指控美方可藉新例打壓異己，如同當年控告國際足協前會長白禮達貪污案一樣，有前官員被要求引渡受審。

中國新法存灰色地帶

中國的新反禁藥法亦存灰色地帶，中國政法大學刑事司法學院副教援于冲接受新華社訪問時稱，當局下一步仍要有「司法解釋」出台：「例如怎樣定義『國內、國際重大體育競賽』，再譬如賽外檢查，尤其是賽前準備階段發現相關行為，是否屬於新罪名的評價範圍等。」換言之，外國體育管理人員若在中國違例，會否被視為違反中國法律，都是一個謎。

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