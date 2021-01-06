曼聯乘勇攻城誓破宿命 上季三闖4強皆北 蘇帥:再無藉口

曼聯vs.曼城 明晨03：45開賽

英格蘭聯賽會宣布，英聯盃4強及決賽容許各隊每場有5個換人名額，以及安排9名球員在後備席，並起用視像裁判（VAR）協助執法；4強由兩回合改為一場過。曼聯自上月中英超主場0：0悶和曼城，之後6場5勝1和，本土賽亦連續11場不敗。利物浦昨於聯賽落敗，紅魔在聯賽榜亦追至同分兼踢少一場，而球隊近5次對藍月錄得3勝1和1負，但在上屆英聯盃4強正是被曼城淘汰，連同足總盃及歐霸，上屆3項盃賽均4強止步。不過，蘇斯克查認為，球隊今季進步顯著：「闖過4強就有機會捧盃，今仗對爭標是非常重要的一步，以球隊近期表現和信心，再沒有藉口。」

本土賽11場不敗 般費領銜爭入決賽

曼聯主力般奴費南迪斯續領軍，獲後衛雲比沙卡盛讚場內外都樂於協助隊友，甚具影響力；曼聯名宿恩斯更形容這名葡萄牙國腳是「新簡東拿」：「自他（般奴）加盟後就留下深刻印象，展現個性，有力帶領曼聯贏得錦標。」至於續停賽的曼聯前鋒卡雲尼，獲家鄉烏拉圭足總發公開信力撐，批評英格蘭足總不懂拉丁文化，認為這名射手並沒有種族歧視，要求撤回處罰，蘇亞雷斯等國腳隊友亦分享帖文；蘇斯克查昨晚稱對卡雲尼缺陣感失望。另外，曼聯宣布晉升前球員兼U16教練費查加入一隊教練團。而阿特蘭大的18歲翼鋒迪亞路查奧爾，料日內抵英正式加盟。

曼城仍受爆疫影響 迪布尼研續約待遇

另邊廂，曼城有艾達臣摩拉斯及費倫托利斯等因染疫續隔離，較早前確診的基爾獲加及加比爾捷西斯則留待最新檢測結果，才知能否復出，料正選陣容與上仗聯賽作客挫車路士變化不大。雖休息時間較曼聯少兩天，但藍月四連勝兼各賽事11場不敗。

據報曼城主力奇雲迪布尼縱拒絕會方5年新約，惟他首選仍是留隊，將續就待遇談判。這名29歲比利時隊中場稱，曼城季初身心都未準備好：「開季時遇到太多困難，包括沒有熱身賽和隊友傷患，最近數月表現和成績才有改善。本月將有8場比賽，雖然艱辛，但我們已準備好戰鬥。」