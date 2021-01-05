率勇士挫拓荒者 32歲續求進熱情不減 咖喱仔轟生涯新高62分

近6屆3奪NBA總冠軍的勇士，受傷兵及陣容重組影響下，昔日風光不再，上季更成為西岸包尾，8年以來首次緣盡季後賽。來到新球季，依舊困難重重，史堤芬居里的「浪花兄弟」基利湯臣，季前便因操練時重傷要提早收咧，令球隊需由居里獨力擔起大旗。

保持飢渴感 享受領軍爭勝

不過開季接連慘敗似未打擊「咖喱仔」信心，昨早上陣36分鐘的他全場31投18中，3分16投8中，攻下個人生涯單場新高的62分，是他自2013年2月鬥紐約人攻下54分後，近8年來首次突破個人得分新高。最終帶領球隊主場以137：122擊敗拓荒者，以3勝3負壓過對方升上西岸第8位。賽後居里表明自己仍充滿野心：「我仍希望在場上求進，保持飢渴感！雖然不再年輕，但我在球場上的熱情從未減退，在場上做出正確決定，帶領球隊取勝，這就是我享受的事。」

快艇升西岸榜首 巫師脫離榜尾

至於西岸昨亦上演前列大戰，洛杉磯快艇憑保羅佐治攻入全場最高39分，率軍作客以112：107挫鳳凰城太陽，壓過對方升上西岸榜首。而衛冕的洛杉磯湖人則作客以108：94輕取孟菲斯灰熊取三連勝。

東岸方面，華盛頓巫師球星「韋少」韋斯特布克雖然今季首次未取「三雙」，但球隊反而作客以123：122險勝有杜蘭特及艾榮合轟58分的布魯克林籃網，開季首嘗連勝下升上東岸第13位，脫離榜尾位置。至於波士頓塞爾特人作客底特律活塞，除了謝倫布朗手感續火熱，攻入全場最高31分之餘，新星塔圖更在末段兩次關鍵封阻及取致勝兩分，領軍以122：120力克對手，重返勝軌。