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2021年1月5日星期二
車仔慘負 林伯帥位危 遭殘陣曼城早段鎖勝局 鬥「Big6」5戰不勝
孫興慜連續4年奪亞洲金球獎 熱刺勢加薪留卡尼
祖雲返勝軌 C朗758球超越比利
美斯生涯第300助攻 領巴塞凱旋
拜仁反勝登頂 羅拔仔連續3仗起孖
滬足協聘冒牌講師 兩度來華行騙涉虛報履歷
FC東京破9年錦標荒 挫柏雷素爾三奪日聯盃
足壇快遞：教宗讚老馬「球場詩人」
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率勇士挫拓荒者 32歲續求進熱情不減 咖喱仔轟生涯新高62分
梁守志「出山」任流浪首席顧問
體壇快訊：港足或5月戰世盃外
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【明報專訊】（請看附圖）
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