孫興慜連續4年奪亞洲金球獎 熱刺勢加薪留卡尼

熱刺明晨於英格蘭聯賽盃4強迎戰英冠球隊賓福特前，復勇前鋒孫興慜及哈利卡尼不約而同傳來好消息。孫興慜連續4年成為亞洲金球獎得主；熱刺則與卡尼展開續約洽談，料將獲加薪。

孫興慜及哈利卡尼經歷小低潮後，上場英超主場以3：0大勝列斯聯中，同樣交出入球和助攻各1次，助球隊升回第4位。孫興慜昨在《霍士體育》主辦的亞洲金球獎年度頒獎中，7年以來第6次獲得殊榮，第2至4位依次是辛尼特的伊朗籍射手阿斯蒙、蔚山現代的巴西籍前鋒祖利亞尼加奧，及神戶勝利船的西班牙籍星級中場「小白」恩尼斯達。

哈利卡尼雖與熱刺還有3年才約滿，但在傳出被曼城和巴黎聖日耳門（PSG）垂青後，熱刺已開始與這名英格蘭隊隊長傾續約，相信目前周薪20萬鎊（212萬港元）的他將獲加薪。英傳媒報道，PSG新帥普捷天奴是亟欲向包括卡尼在內的熱刺舊部挖角。

熱刺迎戰英冠「四哥」賓福特前，阿根廷隊中場盧施素因染疫，需休戰一段時間，勢無緣本月賽事。賓福特晉級過程中，先後淘汰修咸頓、西布朗、富咸和紐卡素4支英超球隊。

修咸頓門將麥卡菲染疫

另外，修咸頓今晨英超迎戰利物浦前，首席門將阿歷士麥卡菲因感染新冠病毒，需即時隔離，並或也無緣周六對英甲球隊梳士貝利的足總盃第3圈賽事。