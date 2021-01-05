車仔慘負 林伯帥位危 遭殘陣曼城早段鎖勝局 鬥「Big6」5戰不勝

曼城近期染疫情况嚴重，無緣此役的包括確診的門將艾達臣摩拉斯、後衛基爾獲加、艾利加西亞、翼鋒費倫托利斯及前鋒加比爾捷西斯，並有非一隊球員湯美杜爾中招。昨仗「藍月」派出首於英超「地標」的美國籍門將薩克史提芬，雖然他開賽初段用手接回傳幾乎犯下大錯，但其後未受太大威脅，而球隊亦憑根度簡、菲爾科頓及奇雲迪布尼先後在18、21和34分鐘建功，以3：1輕取補時才由赫臣奧杜爾破蛋的車路士，近7戰5勝2和下，以15戰得29分升上第5位，落後次席的曼聯4分。

林柏特懶理下台壓力

車路士約1個月前在英超氣勢如虹，近6仗卻僅得1勝1和4負，為早在上周已成被炒大熱門的主帥林柏特再添壓力。據博彩公司skybet開出最新下個被炒領隊賠率，林柏特的2.1倍更「熱」得燙手，隨後的錫菲聯的韋達及水晶宮的鶴臣，則分別是4和8倍。「林伯」說：「我不會關注它（壓力）。我們總有高、低潮。今年的困難是意料之內。我曾表示挫列斯聯後，車路士會被稱為爭標球隊，但我知道事情根本不容易。」他續提及：「一個月前，每個人都問我會否會簽新約，現在人們應會對我說不同的事。由於賽事頻繁，我們已輸4場，而壓力是持續的。你知道在艱難的時刻總有壓力。我的工作就是帶領球隊。」

羅渣士杜曹艾歷尼成繼任人選

車路士去年夏天斥資約2.2億鎊（約23億港元），簽入迪姆華拿、夏維斯、薛耶治、芝維爾、艾度亞文迪及堤亞高施華等新兵，由於成績欠佳，早已傳出班主艾巴莫域對林柏特失去耐性，而繼任人選則有李斯特城的羅渣士、早前被PSG解聘的杜曹、祖雲達斯前帥艾歷尼及RB萊比錫的33歲少帥拿高斯文等。

（英超消息）