桃田賢斗染疫復出受阻 機場確診退出世巡賽 港隊全副裝備抵泰隔離

日本隊昨早從成田機場出發，傳出有球員接受新冠病毒檢測時確診，全隊滯留機場。日本放送協會（NHK）晚上引述日本羽毛球總會代表消息，確診者為26歲的世界一哥桃田賢斗；他於出發前一天與隊友集訓，日本隊因而全員退賽，但未透露桃田染疫後的身體狀况，亦未公布是否有其他成員確診。

去年車禍 元旦祈福厄運未除

泰國下周二起以隔離泡泡形式舉辦兩站世巡賽，是桃田復出國際賽場的第一擊。去年初在馬來西亞世巡賽奪金後，他出發機場返國時遇嚴重車禍，司機死亡，他亦重傷送院。去年中，桃田復操時發現鼻骨骨折，再施手術，直至上月復出在日本全國賽達成男單三連霸。桃田在元旦日赴神社祈福，許願今夏東京奧運主場奪金，惟兩天後便接獲壞消息。

伍家朗待通過檢測復操

港隊昨午則換上全副防疫裝備出發，男單主力伍家朗、李卓耀、混雙「左手配」鄧俊文與謝影雪等，連同教練一行十多人傍晚抵埗。世界排名第8的伍家朗將藉今行寓賽於操，待排名積分重啟後全力出擊，穩固入奧機會。他透露，到埗後要接受檢測：「我與隊友完成檢測後，便在酒店房間隔離，每日3餐都由酒店安排送上房間，待得出檢測結果後，賽會再安排我們練習。」他又稱，未有因疫情而擔心，因為不會與其他隊接觸。

泰國疫情升溫，前天新增逾300宗確診病例。坐擁世界一姐戴資穎的中華台北隊，昨早亦換上保護衣出發。馬來西亞隊則發聲明，總教練黃綜翰因確診新冠病毒，不會領軍，39名隊員今日如期出發。中國隊早已宣布棄戰，亦不會出戰本月27日同於泰國展開的年終賽，若日本隊稍後不會再出發，年終賽將首次缺少中、日兩隊。

（羽毛球消息）