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2021年1月4日星期一
紅軍征聖人內憂外患 加歷查促後防增兵 勢撼曼聯爭年輕版VVD
李城收素續追雙紅 廠兵征西大勝三連捷
文迪為除夕辦晚宴致歉 艾利加西亞確診
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拿達路戴帽 國際米蘭八連捷
普帥冀確立PSG風格爭勝
格流殺迪勢封王 謝拉特專注搶分
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桃田賢斗染疫復出受阻 機場確診退出世巡賽 港隊全副裝備抵泰隔離
火箭缺夏登奏捷 禾爾領銜轟28分奠勝
體壇快訊：駒澤大學箱根驛傳封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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