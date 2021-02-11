紅軍征聖人內憂外患 加歷查促後防增兵 勢撼曼聯爭年輕版VVD

修咸頓vs.利物浦 now621台 明晨04：00直播

與上季首次在英超封王相比，利物浦今季表現氣勢不足，這與中堅「十字軍」接連受傷有密切關係。隨着祖爾麥迪比前一場聯賽打和客軍西布朗傷出，證實需休戰3周後，中路守將捉襟見肘，而上仗作客與紐卡素言和一仗，取代麥迪比的小將尼達利菲臘斯更被抨擊，料明晨作客「聖人」勢被里斯威廉斯頂替，與法賓奴泰華利斯合作扼守中路。

20歲保治文助里爾排次席

利物浦名宿加歷查指出，只有傷兵問題才能阻止「紅軍」衛冕，所以他再次促請會方招兵。他說：「華基爾雲迪積克（VVD）長唞可令利物浦今季失去9至12分，雖然法賓奴在中堅位置上表現優秀，但麥迪比再次受傷已帶來隱憂，法賓奴一旦掛彩，而欠缺經驗的里斯威廉斯及尼達利菲臘斯一起防守，便會是很大的冒險。」

高普不會對中路防守問題坐視不理，已傳出有意斟介布拉加的大衛卡莫、白禮頓的賓韋特、史浩克04的奧辛卡巴克、RB萊比錫的烏柏美卡奴及里爾的保治文等。保治文同時獲曼聯垂青，這名20歲新星仍未是荷蘭大國腳，但已被視為年輕版雲迪積克，他去年由阿積士轉會里爾，是助球隊暫成法甲失球最少及排第2位的功臣。

修咸頓艾格斯倒戈成疑

紅軍此役勢有中場堤亞高艾簡達拿擔正，前線則倚重過去6次英超對壘修咸頓獨取7球的穆罕默德沙拿。修咸頓方面，箭頭丹尼艾格斯亟欲倒戈，但他上場英超打和韋斯咸時表現一般，使領隊夏辛侯爾或以沙恩朗伙拍查阿當斯攻堅。艾格斯於2015年由般尼轉會紅軍，卻因嚴重傷患，至2018年外借修咸頓前，各項賽事只為紅軍上陣25次入4球，他今季在英超披甲11次入6球。此役有禾特普斯坐鎮中場的修咸頓，過去4季8戰紅軍，只得2和6負劣績。

（英超消息）