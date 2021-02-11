甜瓜收成 得分勝鄧肯 進佔NBA第14位續求進 看好李拿特接棒

大前鋒祖利蒙特格連昨日回歸，相隔309日再為勇士披甲，但上陣18分鐘3投0中，僅得4個籃板；即使史堤芬居里獨取全隊最高26分，仍在主場以98：123慘負拓荒者。拓荒者雙星李拿特和麥高倫合力轟下62分，李拿特的NBA生涯總得分達15013分，為現役球員中第16人突破1.5萬分大關，兼成隊史第2人。

被裁拒赴中國掘金

減磅簽底薪合約報恩

不過論勵志，或不及同創里程碑的安東尼。「甜瓜」後備上陣攻下18分，職業生涯累計26499分，壓過聖安東尼奧馬刺名宿鄧肯，晉升聯盟第14位，下個目標將是亞特蘭大鷹隊名宿韋健士（Dominique Wilkins）的26668分。

由2019年季中遭侯斯頓火箭棄用，被交易至芝加哥公牛後再被裁，「甜瓜」曾失業10個月，陷退役邊緣。有指他當時堅拒到中國職業聯賽（CBA）掘金，最終獲拓荒者給予機會，上季得以重返NBA，並在疫下停賽期間積極減肥操肌，獲「Skinny Melo（瘦瓜）」的新外號。他今季和拓荒者重簽一年底薪合約，上周因違反防疫守則缺席對洛杉磯湖人的硬仗。昨日賽後談及得分里程碑，他表示：「我們都知道鄧肯是偉大的球星，以及他對籃壇的影響，能超越他是何等榮譽，但我會繼續努力。」他又看好隊友李拿特，認為年輕6歲的對方將超越自己。