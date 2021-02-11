普捷天奴正式接掌PSG

尼馬證沒辦500人派對

曼城舊將放煙花燒傷

PSG上月辭退主帥杜曹，但遲遲未公布新帥人選。盛傳接掌的普捷天奴終在昨晚被拍到抵達巴黎，球會隨即宣布由這名48歲阿根廷籍主帥執教，亦是他自2003年以球員身分離開後，首度重返球隊。此外，被指計劃在新年舉辦500人派對的巴西隊球星尼馬，昨在社交專頁上載相片，力證自己只和十數名親友相聚過年，又表示出席的親友均通過病毒檢測。

另外，曼城前青年軍艾納戴拉奧（Omar Elabdellaoui）在2020年除夕樂極生悲，於土耳其家中放煙花時發生爆炸，燒傷眼睛及臉部，需緊急送院。土超球會加拉塔沙雷發聲明，證實他燒傷眼睛及臉部，沒生命危險，需再評估傷勢。這名29歲挪威隊副隊長今季以自由身加盟土超豪門加拉塔沙雷，隨即成為主力，但在去年11月確診新冠病毒，錯過3場聯賽及挪威隊兩仗歐洲國家聯賽。

至於4年前遇空難的巴西球隊查比高恩斯，近日再傳噩耗。在球會重建工作中扮演重要角色的會長馬格羅，證實死於新冠病毒肺炎，終年59歲。