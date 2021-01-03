殘陣曼城雙藍會堪憂 5將染疫後防勢危 車路士伺機破宿命

車路士vs.曼城 now621台 明晨00：30直播

曼城在後衛基爾獲加及前鋒加比爾捷西斯染疫後，原定上周一作客愛華頓的聯賽已延期，球隊雖在其後復操，但領隊哥迪奧拿在作客車路士的賽前記者會證實，再多3名球員檢測呈陽性：「有5名球員正在隔離至少10天，所以正選陣容你們會發現有3名重要球員不在。」哥帥未有公布球員身分，但外界估計除了獲加及捷西斯，還有門將艾達臣摩拉斯及19歲小將湯美杜爾，因二人已在社交網透露正居家隔離。

曼城前場料續用費倫托利斯串演正前鋒，縱然哥迪奧拿強調，球隊仍有足夠兵源應戰，但後防或成隱憂。27歲巴西隊門將艾達臣今季為「藍月」踢足14場聯賽，如今或要起用薩克史提芬把守最後一關。這名25歲美國隊門將今季僅為曼城在4場盃賽上陣，未曾在英超登場。

費倫托利斯料續串演藍月中鋒

車路士近5場聯賽僅1勝1和3負，今季更未曾擊敗過前列球隊，包括主場不敵利物浦、作客打和曼聯及熱刺，但球隊在主場已7場不敗，面對踢少兩場同得26分、陣容不整的曼城，仍有力打破宿命。上月初受傷的翼鋒薛耶治近日已復操，有望復出，但右閘列斯占士因腿筋受傷而缺陣。

領隊林柏特表示，曼城控球出眾，「藍戰士」必須加快比賽節奏及進攻速度。對於已連續11仗無入球的前鋒迪姆華拿，林柏特承認，這名德國隊前鋒正經歷艱難時刻，只有繼續努力操練，並助他回復信心，相信此子很快可結束「入球荒」。他又透露，轉會窗重開後，將會外借或出售隊中部分球員，據報包括左閘馬高斯阿朗素、中堅魯迪格和湯姆利。

富咸爆疫再添個案 今鬥般尼延期

另邊廂，富咸繼上周三作客熱刺延期後，英超賽會昨宣布，富咸職球員的檢測呈陽性個案進一步增加，原定今晚作客對般尼將延期，是近一周第3場延期賽事。