體壇告別唏噓迎新歲 C朗籲振作再出發 羅拔仔不捨曬戰利品

C朗在社交網Instagram上載全家福，與女伴洛迪古絲及4名子女「排排坐」在沙發上，予人溫馨感覺。這名祖雲達斯球星回顧2020年「是毫不容易的一年，任何人都不會對為世界帶來痛苦的新冠肺炎無動於中」，但亦稱無論逆境如何，「現在是時候重新振作，展示可以改變現狀的能力，讓我們努力把2021年變成轉捩點、新開始和重新出發。我們是有最好的理由，將今年變成值得永遠記住的一年」。

像C朗般出動家人一起慶祝新年的球員，還有全穿上紅色衫的蘇亞雷斯一家五口，以及扮成聖誕老人的曼聯中場尼曼查馬迪及家眷。至於NBA勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里則表示，無論經歷如何，只會為「生命中擁有的一切，以及只有上帝才能給予的祝福，心存感激」；而湖人的勒邦占士則續備戰NBA賽事，盼能保持過去一年的狀態。

咖喱仔感恩活在當下 馬昆斯燒惡運

6屆世界電單車錦標賽（MotoGP）世界冠軍馬昆斯不像「大帝」幸運，去年首站即炒車，因傷提早收咧，無緣衛冕，他在新一年手持正被燒掉寫上「2020」的紙張，告別這倒霉的一年，而傷患不少的網球手拿度則祝願世人健康。至於拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基去年卻滿載而歸，並在牀上與所有戰利品合照，或是2020年體壇最幸運的一個。

疫下停賽 伍家朗百感交集

香港體壇方面，港隊羽毛球一哥伍家朗總結去年「好似冇乜做過啲咩嘢，但又好似經歷咗好多嘢」，又承認「全世界都或多或少受疫情影響生活」，但認為並非一切都是負面的，形容去年「係唔充實得嚟又幾精彩嘅一年」。