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2021年1月2日星期六
熱刺回落 情有可原 摩帥非依賴卡尼孫興慜 人腳質素限制發揮
廠兵招兵買馬重組陣容 哥拉辛拿斯借返史浩克救亡
卡雲尼涉種族歧視停賽3場 無礙月中戰雙紅會
川崎前鋒首奪日皇盃 挫飛腳膺雙冠 中村憲剛謝幕
貝迪斯爆疫 迎西維爾恐延期
足壇快遞：史浩克新帥爭勝
SAT周六體育直播賽事
體壇告別唏噓迎新歲 C朗籲振作再出發 羅拔仔不捨曬戰利品
程小雅日本復出締個人最佳
火箭主力復出 挫帝王響勝鼓
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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