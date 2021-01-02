熱刺回落 情有可原 摩帥非依賴卡尼孫興慜 人腳質素限制發揮

熱刺vs.列斯聯 now611/621台 晚上20：30直播

足球的爭雄途徑並非僅得一種，也不該僅得一種，百花齊放才好睇。因此，主攻或主守各有所愛，單天保至尊或分散投資各取所需，夠實用便行。卡尼與孫興慜利用上屆停戰期傷癒、復戰期提升狀態，猶如把正常的歇暑休養及季前熱身轉移，於是來到今季提早爆發。熱刺目前入球泉源集中在二人身上，不能指摘為不合理；至於摩佬的進攻部署是否太倚賴他倆，倒可從不同角度理解。

繼承泊大巴戰術 騰出兩閘支援突擊

如果對籃球有點認識，必常看到一旦有球員on fire，隊友自會不加思索把球交予其手上，冇投訴。熱刺亦大同小異，惟若謂全無其他戰術配套也不盡然。或許應該由摩佬的防守講起。

泊大巴固為其招牌，執教曼聯時更屢以六人防線應付強隊。不過，當時的附加兩名守衛，乃翼鋒墮後直接化身兩閘，在熱刺卻是以雙防中填補邊衛跟中堅之間空位。這個新版本驟看未必太似六後衛，因為防中的機動力較強，主要視乎對手動向，決定企位需要幾前幾後。

更重要為反攻的起點。本身助攻意識較強的兩閘，既已不必收入禁區擔任輔助中堅，基本就是移前壓迫敵軍最接近邊線的側擊球員，自可更快支援突擊。由此，原本便毋須退得太後的翼鋒，亦可更多移近中路呼應，或直接走盲眼位突破越位。論到play-making中鋒的重任，卡尼真箇捨我其誰，全世界恐怕也難找到另一人，是以倘有任何頭暈身㷫，攻擊端立即效率大跌，形容為依賴雖無不可，但稱之為善用可能更適當。

鬥列斯聯格食格

巴利處境尷尬

現實條件就是，熱刺的整體人腳質素，的確稍遜於其他三四支公眾熱門，尤以中後場及副選為甚。背負期望的加里夫巴利處境有點尷尬，做柱躉難及卡尼，做邊鋒的防守紀律難及孫興慜，今天又因傷無緣迎戰列斯聯更屬死症。再參考熱刺的xG數據，真實的得球和失球皆遠勝預期值，戰績滑落也屬預期之內；特別是孫興慜，即使頂級射手的真實數字一般均高於xG，但以他如今高逾一倍也太離譜了。

然而平心而論，以摩佬入主剛超過一年，要求練就多於一套純熟的進攻板斧，未免強人所難。尼當比利畢竟並非正宗十號，上仗對狼隊在廿分鐘左右，一次示範由己方蛾眉月爆到對面蛾眉月，方為最強武器；摩佬欲在墮後playmaker位置着手，又暫無可信賴之輩。最可靠的反而是COVID，周初鬥富咸之役押後，在快車期獲額外喘息空間，無論講到多委屈、多不想臨場取消，體能優勢不騙人，遇上列斯體力化的全場人盯人，口裏說不要的摩佬，大概在誠實地偷笑，欣喜開正反擊嗰瓣。

（蘇柏高球評）