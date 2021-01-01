湖人拔刺 大帝牛一寫歷史 連續千仗得分上雙 馬刺女助教臨危受命創先河

「大帝」占士是役第2節中段以一次勾手跳投，得分上雙後創下NBA里程碑，最終全場得26分。舒路達及安東尼戴維斯分別貢獻21及20分，新兵韋斯利馬菲斯亦6次3分起手全中，助湖人贏馬刺121：107。壽星占士賽後終可安心慶祝，更稱創下得分紀錄及取得勝仗，添雙重意義，他表示：「已準備了一些酒，很可能也會有些隊友，一起坐下看電視品嘗。」

頂替普波域治領軍 43歲希蒙：歷史時刻

占士早在前年超越米高佐敦的連續得分上雙走勢，對上一次得分不足10分，已要追溯到2007年1月。馬刺的普波域治盛讚他的體格從不走樣，應獲得肯定，但湖人名宿奧尼爾認為要超越佐敦，占士還要多贏兩次總冠軍，追平六度奪得總冠軍的「波神」。

另一邊廂，普波域治在次節不滿球證未判湖人犯規，因破口大罵被逐，女助教希蒙（Becky Hammon）臨場執起戰術板，成為NBA史上首名女性督師。她接手時，馬刺落後41：52，至第4節剩餘3分鐘只落後8分，但未能反勝。43歲的她賽後說：「普帥真的指着我說由我領軍，一切都非常突然。這是歷史時刻，我來到聖安東尼奧13年了，投資了很多時間和精神在這裏，他們對我也一樣。」

利安納戴面罩復出 領快艇大勝

另外，缺陣兩場的洛杉磯快艇主將利安納，昨戴保護面罩復出。他雖然只得3個籃板，但手感猶在，攻入全場最高的28分，助快艇主場以128：105大勝波特蘭拓荒者。至於密爾沃基公鹿作客邁阿密熱火的第2戰，則由主隊復仇。前日創下單場射入最多3分球紀錄的公鹿，縱有「字母哥」安迪度高安普取得三雙，但復出的熱火射手迪加積同獲並列全場最高的26分，主隊最終贏119：108。至於阿特蘭大鷹隊開季不敗告終，在布魯克林籃網7人得分上雙下，以141：145落敗。

（NBA消息）