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2021年1月1日星期五
雙紅後防危 冬窗爭崩頭 曼聯紅軍搶萊比錫新星 迪哥或投廠救亡
普帥勢助PSG簽熱刺舊部 阿里艾歷臣不得志成目標
魔兵新年首戰迎維拉 般奴基亞利殊中場正面交鋒
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蘇亞雷斯追平法卡奧成就 助馬體會膺元旦一哥
巴神相隔9月復出 意乙地標建功
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體壇快訊：中村憲剛日皇盃最後探戈爭冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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