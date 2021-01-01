雙紅後防危 冬窗爭崩頭 曼聯紅軍搶萊比錫新星 迪哥或投廠救亡

爭取衛冕英超的利物浦開季後傷兵不斷，重災區是中路防守，華基爾雲迪積克及祖高美斯恐已提早收咧，祖爾麥迪比日前觸傷內收肌，至少無緣作客修咸頓和主場大戰曼聯的聯賽，以及足總盃出戰阿士東維拉共3仗，早已被拉後的防守中場法賓奴泰華利斯，勢成唯一常規中堅，結果英超16輪11場失守及失20球，平均失1.25球，遠遜於去季全季的0.87球。

利物浦領隊高普傳言有意簽入RB萊比錫的22歲新星烏柏美卡奴頂替；此子今季德甲平均封阻0.8次，是隊中最多，2.3次解圍亦只不及法國同胞中堅伊巴希馬干拿迪，是協助球隊13戰僅失9球及暫排第3的功臣。利物浦名宿加歷查認同，烏柏美卡奴正是利物浦需要的人物，向紅軍呼籲道：「付出多些錢吧！1月就將他帶來這裏。」 惟高普也有兩手準備，據報國際米蘭球員史堅尼亞、阿積士的舒侯亞斯、里爾的保治文等，都是他的獵物。

紅軍中堅麥迪比唞3仗

紅魔向西甲意甲埋手

曼聯近9場英超取得7勝2和，狀態更勝多3分和多踢1場的紅軍，這與哈利馬古尼已回復水準有關，但他與中路拍檔域陀連迪路夫，同被批評欠速度。據報除烏柏美卡奴外，維拉利爾的柏奧托利斯、西維爾的祖利斯古迪及拿玻里的高列巴尼等，均有機會成「魔」。阿特蘭大的18歲新星迪亞路查奧爾則有望短期內向曼聯報到，料可提升新東家的側擊能力。

阿仙奴瞄準前線兵

相比於列強，阿仙奴是斯人獨憔悴，這與英超場均入1球有莫大關係，前鋒奧巴美揚、拿卡錫迪及尼高拉斯比比共只入10球是難辭其咎，欠缺富創造力的進攻中場也是致命傷。主帥阿迪達暫未知會否將奧斯爾解凍，但勢對不被皇家馬德里重用的中場艾斯高、法甲榜首里昂的中場艾奧亞，以及與馬德里體育會解約的迪亞高哥斯達甚有興趣。

廠兵韋利安曾與「迪哥」在車路士合作3季，他說：「沒有後衛想面對迪亞高。他在球場上使每個守衛煩惱，甚至因與他對敵而領黃，之後又害怕再因犯錯被逐。」與阿仙奴扯上關係的前鋒，還有華倫西亞的麥斯高美斯、蘭斯的保拿爾迪亞及諾域治前鋒貝安迪亞等；「兵工廠」亦勢從哈化柏林簽入19歲後衛奧馬列卻克。

（轉會專題）