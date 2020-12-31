公鹿破紀錄「3分雨」撲火 12將29球獨欠字母哥 今再鬥誓證重組實力

公鹿日前意外地不敵紐約人，且3分球38射僅7中，錄得逾1年最低，惟昨日有12名球員最少射入一球3分，迪雲辛素、米度頓、賀列地等合共攻入29球3分，比侯斯頓火箭前季創下的單場紀錄還多兩球。這支近兩季常規賽一哥開賽打出10：0攻勢，最多拋離51分下以144：97大勝。熱火教練史普斯查稱，公鹿恍如自上季季後賽被淘汰後，為今仗準備了80天。

字母哥僅9分 得分上雙斷纜

熱火畢拿缺陣 今續上陣成疑

雙方今早再在邁阿密交鋒，主隊熱火未知昨日缺陣的占美畢拿，能否趕及康復。至於2勝2負的公鹿，兩場勝仗都是「字母哥」安迪度高安普得分較低但攻防效率淨值較高的賽事。這名希臘隊大前鋒昨日上陣24分鐘，僅得9分6籃板6助攻，連續132場得分雙位數走勢斷纜，全場9次起手，亦是近3年上陣最少20分鐘的比賽中並列最少，他今季頭4場平均只得16次起手，同樣低於米度頓。不過，全隊得分能力較平均，是教練貝頓賀沙針對字母哥季初未上力的安排，還是為近年季後賽失利的調整演練，仍需更多比賽觀察。

魔術挫雷霆 開季4戰全捷

韋少再三雙 巫師續不勝

另外，克里夫蘭騎士主場以86：95不敵紐約人，印第安那溜馬作客波士頓塞爾特人亦以111：116反負，令NBA今季只餘兩支不敗之師。奧蘭多魔術憑中鋒胡斯域取得「雙雙」，作客以118：107挫奧克拉荷馬雷霆，近31年來首次開季4戰全勝。

而球星韋斯特布克昨早取得今季第3次「三雙」，但華盛頓巫師仍以8分之差不敵芝加哥公牛，4戰全敗包尾。西岸的洛杉磯快艇則止頹，雖然利安納續缺陣，但路易斯威廉斯等7將得分上雙，主場124：101大勝明尼蘇達木狼。

另外，孟菲斯灰熊確認上季最佳新秀摩蘭特足踝二級扭傷，需養傷3至5周。