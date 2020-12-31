曼聯膺二哥收爐 後費Sir時代最佳 福仔絕殺擒狼 15輪距榜首紅軍僅2分

紅魔攻中般奴費南迪斯昨日上半場近門省中對方門將，補時3分鐘再長傳予拉舒福特，由後者從右路帶入大位，在4名狼隊守將前拉弓破網，結束5個半月的英超主場入球荒，加上迪基亞全場5次撲救，助球隊奠定1：0勝局。「福仔」於92分51秒入球，是奧雲在2009年打吡戰96分鐘絕殺曼城後，於奧脫福最遲出現的聯賽主場奠勝球。

福仔蘇帥避談爭標

曼聯15場得30分，鎖定二哥席位收爐，較今晨出戰第16輪的紅軍少2分，為前帥費格遜榮休後，8季以來同期距榜首最近的一次。魔兵開季首兩月於聯賽榜下半徘徊，上月初挫愛華頓後回勇，至今連續9輪不敗，力追死敵利物浦，但功臣「福仔」稱：「不能望太遠，我們仍有很多改善空間，在賽季初段就談名次有點愚蠢。」領隊蘇斯克查亦稱談爭標言之尚早，認為球員心態最重要：「他們要相信，球隊可在任何場地戰勝任何對手。」蘇帥又盛讚今季以10入球、7助攻冠絕全隊的般奴費南迪斯，形容對方加盟10個月，已令球隊升上另一層次。

阿仙奴捕鷗再嘗連勝

列斯聯數5蛋平隊史紀錄

阿仙奴亦有復蘇迹象，昨憑拿卡錫迪後備入替21秒建功，作客以1：0小勝白禮頓，是開季首兩輪後再次連勝，16場得20分，逐漸脫離降班區；「海鷗」本月6仗未嘗一勝，以13分瀕臨護級邊緣。「廠長」阿迪達表示：「上仗擊敗車路士，正是球隊回勇的靈丹妙藥，如今再贏極其重要。」阿迪達在10天前上任滿一年，總結時形容是艱難和充滿挑戰的一年。

列斯聯在「升班馬」大戰中，藉西布朗中場梳亞斯禁區外回傳擺烏龍領先，上半場再有洛迪高摩連奴等3將，9分鐘內連入3球，作客大勝5：0，平隊史在英超的最大比數勝仗，以23分升上11位，亦令西布朗新帥艾蘭戴斯領軍3場續未嘗勝果。至於修咸頓悶和韋斯咸一仗，「聖人」鋒將查阿當斯爭球時失平衡倒地，頭部落在皮球旁邊，被敵衛奇治戴臣一腳踢中，幸無大礙可繼續作賽。

（英超消息）