NBA慈善球王 巨無霸發財有道 當聖誕老人送暖 奧尼爾獨具慧眼續吸金

據統計，逾半NBA球員退役後5年內面臨破產危機，主因是他們未為短暫的球員生涯而有計劃地理財。奧尼爾也試過揮霍無度，在1992年簽下第一份職業合約後，連使百萬美元買3部車及還清卡數及物業抵押，他笑說「大約只用了20分鐘」。幸好繼父每次都叮囑他，要以破產的退役球員為鑑，不要用搵快錢的心態，現在他也不時分享理財原則：「聰明的人得到100元時，會用50元投資，富有的人會將餘下的50元，再拿一半儲下投資。最後25元，你還是可用來玩樂的。」

投資遍及運動飲食科技業

奧尼爾球員時代與已故傳奇球星高比拜仁的「OK組合」，創下湖人千禧年代盛世。在場外，巨無霸的好拍檔更早出現。早在科網巨企Google於1998年籌備上市前，奧尼爾已開始接觸一些相關投資者，但他稱全是一場意外：「他們總坐在前排看湖人的比賽，然後有次要在四季酒店開會，其中一人臨時找我幫忙湊仔。他在會後跟我說把兒子湊得不錯，就將我也加入至Google的投資中。」奧尼爾稱起初也不知Google是什麼，但對方講解一目了然，促使他簽約。

參考貝索斯身家翻倍

現年48歲的奧尼爾，2011年退役時，球員生涯收入高達2.92億美元（約22.6億港元），身家如身形繼續膨脹，在2016年資產達到4億美元（約31億港元），現時生意橫跨飲食、健身、洗車等行業，亦是NBA球隊薩克拉門托帝王的股東之一。在投資生意時，他參考亞馬遜創辦人貝索斯：「他投資的準則，是產品能否改變世界。當我應用時，我想自己的身家可翻4倍了。如果我不信任相關計劃，一眼也不會看。」