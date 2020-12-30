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2020年12月30日星期三
疫情再襲英超 曼城淪陷延遲征愛華頓 車路士勢得益
紅軍征紐卡素缺麥迪比 缺4守將迫使高普變陣
程小雅膺田總最佳 抵日完成隔離 2月爭入奧
哥斯達解約無償離馬體會 阿仙奴狼隊爭奪或再戰英超
莫利違規上載夏登帖文被罰
杜曹落實離任PSG主帥 尼馬疫下邀150人迎新歲
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【明報專訊】（請看附圖）
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