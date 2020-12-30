程小雅膺田總最佳 抵日完成隔離 2月爭入奧

狀態難料 抗疫增考驗

上季度田總年度頒獎禮原定今年4月舉行，惟因疫情改於昨日網上直播，只安排3名運動員到場領獎。多項競走香港紀錄保持者程小雅，繼2014年後再膺最佳女子運動員。不過，她早於兩周前已抵達日本，只能越洋透過直播領獎。她昨日完成隔離，元旦日出戰10公里日本賽，準備兩個月後的20公里日本競走全國賽：「對上一次比賽已是今年元旦，相隔足足一年，很難估計比賽狀態，但希望2月一仗可以做到1小時30分。」

若能達標，程小雅將可打破自己保持的香港紀錄，同時在明年7月首度征奧。不過，她承認抗疫是另一難題：「元旦賽後，我與教練會到神戶，或會與當地女將封閉訓練，亦要保持每周訓練量達1萬米。現在我每周檢測，亦安排了私家車，避免乘搭公共交通工具，熱身要穿雨衣，到時比賽前一刻才會除口罩，減低風險。」

陳仲泓膺最佳男運動員

保持110米跨欄香港紀錄的陳仲泓，則當選最佳男運動員。他上月因受傷錯過季前試賽，準備復出又遇香港錦標賽延期，但他稱已拋開入圍東奧的目標，專心訓練靜候比賽機會。田總主席關祺透露，已多次與政府部門商討，希望在賽前檢測、嚴限人數的前提下，明年初重啟本地賽事，亦會與世界田總爭取，將香港錦標賽計入東奧達標期，好讓港將趕及爭入奧運。