疫情再襲英超 曼城淪陷延遲征愛華頓 車路士勢得益

繼前鋒加比爾捷西斯、後衛基爾獲加，以及兩名職員染疫後，曼城昨晨作客愛華頓前，據報新增包括門將艾達臣摩拉斯在內3名球員中招，令賽事需延期。英國《太陽報》引述一名曼城職員透露，染疫與上周到倫敦作客阿仙奴的聯賽盃8強有關：「球隊當日嚴守抗疫守則，但也顯示這疫症的傳播能力之強。現在要關注的是，將有更多球員測試呈陽性。」惟愛華頓領隊安察洛堤不滿被取消與曼城一戰，要求公開取消賽事的原因。皆因英超賽會規定，每場比賽前，其中一支球隊若至少14名球員不能披甲，才會取消比賽。

添18確診 今季最多

至於英超賽會昨宣布，在最新一輪共1497名職球員檢測中，出現18宗確診個案，是今季最多。其中車路士領隊林柏特仍在等待進一步消息，他認為足球在疫下已是次要，一切要以安全為先。「藍戰士」下月的足總盃第3圈對手摩甘比，亦因疫情嚴重而押後作客保頓和巴拉福特的英乙賽事，料該仗或未能如期舉行。惟未來兩仗勢延期，或成車路士喘息機會，皆因球隊昨晨英超雖藉基奧特上半場開紀錄，卻被阿士東維拉前鋒安華艾加斯下半場扳平完場，近5場聯賽僅1勝1和3負，以16戰得26分，被榜首利物浦拉開6分。

阿仙奴守將加比爾馬加希斯昨亦確診，已即時隔離，其巴西同胞大衛雷斯及韋利安也據報身體不適，避戰今晨作客白禮頓的聯賽，但二人檢測陰性，明天將歸隊操練。除英超及英乙外，米禾爾迎戰屈福特的英冠聯賽，以及7場英甲賽事亦受疫情影響而需要延期。

安察洛堤促公開取消原因

另外，傳言車路士班主艾巴莫域已對林柏特失去耐性，據報「林伯」已趕過阿仙奴領隊阿迪達，成為下個被炒的英超領隊大熱；被巴黎聖日耳門革職的杜曹，以及意大利名帥艾歷尼，則成為入主「兵工廠」的熱門。

（英超消息）