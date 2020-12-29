快艇遭獨行俠血洗 半場落後50分 締最懸殊賽果 利安納續唞

利安納因聖誕日對丹塊金塊時，被隊友伊巴卡誤傷嘴唇縫8針，昨對獨行俠一仗僅在場邊觀戰。快艇首半場3分球19射僅1中，5.4%命中率，是球隊25年來最低，加上防守上亦完全捱打，落後27：77進入中場休息，是NBA自1954/55球季，設下24秒進攻計時後的最大半場分差。獨行俠主將盧卡當錫上陣26分鐘，取得24分9籃板8助攻，助球隊下半場最多曾領先57分下，贏124：73，連敗兩場後終取得今季首勝。

保羅佐治：只是一場波而已

快艇第2節中段便已落後最少40分至完場，ESPN指是NBA有紀錄以來最差。51分落敗則是隊史最差，較1988年不敵西雅圖超音速（現奧克拉荷馬城雷霆）還多1分。名宿「魔術手」莊遜、柏堅斯，以至現役球員摩蘭特等都為之目瞪口呆。快艇另一主將保羅佐治則表示問題還不大：「我們今天被一腳踢中屁股，但到尾都只是一場波而已。今天有些事來得太快，我要負起責任。」快艇未來數日還有波特蘭拓荒者、猶他爵士、鳳凰城太陽等硬仗，《洛杉磯時報》指都可能缺少利安納。教練盧爾亦說：「希望他還好，但我不是太肯定。」

居里取36分領勇士開齋

金州勇士則靠史堤芬居里射入36分，以及達美安李爾在最後1.7秒的3分球，險勝芝加哥公牛129：128而開齋，惟後備中鋒基斯據報訓練時右腳重創收咧。東岸的密爾沃基公鹿罕有防守多漏洞，作客爆冷以110：130不敵弱旅紐約人。印第安那溜馬則憑沙邦尼斯絕殺，以108：107擊敗勁敵波士頓塞爾特人，與同日贏波的克里夫蘭騎士及奧蘭多魔術續開季全勝。