般奴誓領曼聯迎擊狼隊 目標更多入球助攻 史高斯自愧不如

曼聯vs.狼隊 now621台 明晨04：00直播

曼聯英超季初表現欠佳，踏入11月始漸入佳境，近8仗6勝2和下，以14戰得27分躋身前列，追至只落後多踢1場的一哥利物浦5分；須留意的是，今晨3場比賽前，曼聯主場7戰雖只得8分，排主場榜第14位，但近3次在奧脫福球場取得2勝1和入7球，對比季初4場僅得1分實屬大躍進，而年初由士砵亭加盟的般奴費南迪斯則居功至偉。

狼隊逼和熱刺 摩帥批麾下不思進取

般奴今年8場英超單場貢獻入球及助攻，在歐洲五大聯賽無出其右，總計其近兩季28次在聯賽披甲，獨取18球和13次助攻，創造入球共達31個乃英超之冠，被曼聯名宿史高斯盛讚道：「他的數據太厲害了，希望他能繼續下去。他比起當年的我更出色，雖然我倆的中場位置有別。他的入球和製造入球機會比我多。我喜歡與他並肩作戰。」

般奴此役勢與狼隊的摩天奴、魯賓尼維斯及普丹斯等葡萄牙同胞在中場鬥法，後三者昨晨助狼隊主場逼和有尼當比利開賽不足1分鐘打開紀錄的熱刺，後者主帥摩連奴賽後稱即使球隊領前，但沒放棄進攻，並質疑麾下不思進取。熱刺近4仗2和2負，在聯賽榜已拾級而下。熱、狼兩軍賽後同是15戰分別得21和26分。

廠兵征海鷗爭連勝 祖雲拒借奧斯爾

明晨另一矚目之戰是阿仙奴作客白禮頓的下游球隊交鋒。「兵工廠」上仗否極泰來，在倫敦打吡戰以3：1擊退車路士，取得8仗以來首勝，但仍只能以15戰得17分排第15，迎戰少4分的「海鷗」前，傳出會方有意下月將周薪35萬鎊（約366萬港元）的奧斯爾外借祖雲達斯但被拒。這德國籍中場上周盛傳減周薪至15萬鎊轉會土超球會費倫巴治。

（英超消息）