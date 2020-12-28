中國通過禁藥刑事化 3‧1起實施 教唆者判有期徒刑

新華社報道，全國人大常委會通過《刑法修正案（十一）》增設與禁藥相關的罪名；修正案訂明「引誘、教唆、欺騙運動員使用興奮劑參加國內、國際重大體育競賽，或若明知運動員參與上述競賽而向其提供興奮劑，情節嚴重的會處3年以下有期徒刑或拘刑，並處罰金」；修正案明年3月1日起實施。

美國本月初由總統特朗普簽署反禁藥法案，在國際賽服禁藥者會被追究刑責。中國這次亦將禁藥刑事化，新華社形容是邁出重要一步。中國隊近年涉及禁藥問題的運動員，不乏奧運冠軍級人馬，除了近日獲准重審的泳將孫楊，中國隊女排舊將楊方旭在2016年奧運奪金後，亦以傷為由淡出國家隊，但去年被驗出服用禁藥，停賽4年。

WADA數據證前年63宗違例

世界反禁藥組織（WADA）早前公布數據，中國在2018年有63宗違反禁藥條例事件，全球排第8，最多為有144宗的俄羅斯。俄羅斯早前獲減刑，禁戰國際大賽年限由4年改為兩年，意味俄羅斯隊明夏征戰東京奧運仍要以中立身分。該國奧委會會長昨建議，屆時以民謠代替國歌；但決定權在國際奧委會。