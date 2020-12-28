日雙星劫後重生迎新年 羽生冒險爭入世界賽 桃田主場連霸備東奧

車禍11個月後復出 借《鬼滅》情節自勉

球場上，26歲的桃田賢斗是世界一哥、世界冠軍，場下卻和一般年輕人無異，鍾情《鬼滅之刃》，連第四度稱霸全國賽後，亦搬出這部人氣漫畫自勉。他昨在全國賽男單決賽，以局數2：1反勝日本隊隊友常山幹太，連續3年奪冠。女單世界第4的奧原希望，亦以相同局數挫山口茜衛冕。

桃田今年1月於馬來西亞遇嚴重車禍，先後接受眼窩、鼻骨手術，加上國際賽因疫情停擺，至今11個月未有作賽。相隔近一年再嘗捧盃滋味，桃田難掩感觸，表示要借「鬼滅」情節展示「感謝之呼吸」，又打趣道：「目前這個水平，我還不足以成為『柱』（漫畫中最高等級劍士）！」這名奧運金牌大熱下月赴泰國出戰兩站世巡賽及總決賽，誓在新一年響頭炮，為明夏奧運於主場爭金壯聲勢。

羽生創今季全球最高得分

早前在日本廣告公司「博報堂」年度調查（見附表）中，力壓桃田成「日本人明年最期待男將」的羽生結弦，前晚亦戰畢花樣滑冰全日本錦標賽。他在自由滑起用新編排的《與天共地》，做出215.83分，為全場唯一獲逾200分的選手，並以總成績319.36分摘冠，第五度奪此錦標，粉碎宇野昌磨的五連霸美夢。羽生在今季首戰即創出319.36總分，亦是多項國際賽因疫情取消下，今季全球最高得分。

為免哮喘病增加感染新冠病毒風險，羽生結弦自今年2月於四大洲賽完成「超級大滿貫」後，避戰至今逾10個月，今次復出全為取得明年3月世界賽的資格。他賽後表示，明年誓爭重奪世界冠軍寶座：「現時世界有很多事需要對抗，但總會有一點東西成為大家的動力，願我展示的，能成為那力量。」

（日本體壇）