阿仙奴拆車反彈 阿迪達盼成轉捩點

沙加：行動勝於雄辯

阿仙奴有多人缺陣，中堅加比爾馬加希斯因曾接觸新冠病毒確診者而須隔離，大衛雷斯及韋利安亦因病未入大軍，隊長奧巴美揚剛傷癒只列後備。領隊阿迪達背城借一大變陣，前場起用兩名小將加比爾馬天尼利及伊美路維，以及後衛柏保路馬尼首「擔正」，正選11人平均年齡只有25歲零24日，是兵工廠8年來平均年齡最小的英超勝仗正選陣容。

阿仙奴結果憑拿卡錫迪射入12碼、格列沙加直入罰球，以及布卡約沙卡的半傳半射破網，56分鐘已領先3：0。車路士由譚美阿巴謙破蛋，但佐真奴費路末段12碼宴客，兵工廠終勝3：1，取得自11月1日後聯賽首勝，15戰得17分，離降班區差6分。

阿迪達冀勝仗能成今季轉捩點︰「顯然這仗是非常重要的勝仗，踢出令人信服表現。球員和球迷都對此前的賽果很難受。希望這是轉捩點，提升球員信心。」勝仗過後或令兵工廠內部就應否重用奧斯爾現分歧，據報阿仙奴多名資深球員均支持這名德國隊中場，但隨着昨任攻中的20歲小將伊美路維表現不俗，或令阿迪達更堅持維持現狀。