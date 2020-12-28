愛華頓曼城收爐戰乘勇爭尾彩 48小時後「雙藍」交手 哥帥爭返前四籲冷靜

愛華頓vs.曼城 now621台 明晨04：00直播

聖誕快車首擊報捷 史達寧助攻寫里程碑

曼城有加比爾捷西斯及基爾獲加確診新冠病毒，昨晨迎戰紐卡素無緣上陣，但仍憑史達寧助攻根度簡開紀錄，加上串演單箭頭的費倫托利斯建功，主場2：0挫紐卡素，聯賽近6仗不敗，14戰得26分，離排次席的明晨對手愛華頓，只差3分兼踢少一場。史達寧達成自哥迪奧拿在2016年接手曼城後，首個參與150個入球（96個入球及54次助攻）的球員。而今季加盟曼城的翼鋒費倫托利斯各項賽事已入7球，與史達寧並列首席射手。這名20歲西班牙隊小將稱，昨日客串正前鋒的感覺不錯，取得入球令他信心大增。

主帥哥迪奧拿則說，球隊踢出開季最佳一仗，控制比賽節奏，但對不足48小時再出征愛華頓有微言，提醒麾下須時刻保持冷靜。

拖肥四連勝 肥安:下月不簽人

愛華頓則憑中場基菲爾施古臣在尾段一箭定江山，作客1：0小勝榜尾的錫菲聯，聯賽四連勝後，以15戰29分升上次席。在占士洛迪古斯因傷缺陣下，基菲爾施古臣重獲正選兼戴上隊長臂章，這名31歲冰島隊中場今季各項賽事入3球兼4次助攻，數據超越上季上陣37場的參與入球總數。領隊安察洛堤表示，季前沒想過此時能身處這個排名，亦對麾下投信心一票，表明下月轉會窗重開後，不會簽入任何新兵。

另一邊廂，李斯特城及車路士今晚及明晨先後出擊，分別作客水晶宮及主場對阿士東維拉。「藍戰士」昨晨作客以1：3不敵阿仙奴後，錄得聯賽作客三連敗，領隊林柏特賽後大發雷霆，直斥球員表現懶散，需為輸波負責：「我很憤怒，因為我希望贏波。我們因為懶惰失了一球12碼和一個罰球。戰術體系在足球比賽屬其次，最重要還是球員是否願意跑動、為隊友補位。我為落敗負責，球員也要負上責任，這仗訊息很明確，在倫敦打吡面對背水一戰的勁旅，當你只付出60、70%努力比賽，那根本無法在英超取勝。」

（英超消息）