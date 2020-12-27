足球：雙陳退役 兩代港腳放眼亞洲賽

葉鴻輝成婚 盼為人父

陳晉一為外闖裝備自己

東方龍獅上季兩奪盃賽冠軍，門將葉鴻輝重拾捧盃滋味，總結過去一年得來不易：「球場關閉不能練習，難維持狀態，我相信不止運動員，市民都過得不好，2020年就像空白了一樣。」阿輝三十而立，本月初成婚，透露希望有小朋友，惟稱緣分不能強求，當下身體健康最重要。展望2021年，他期望球季重開，爭取聯賽冠軍及再戰亞洲賽：「能再以香港球會代表身分再戰亞洲賽，希望有好成績帶給香港人歡樂。」

18歲的陳晉一上季則逐步成為左閘正選，助傑志贏得港超及菁英盃，他亦獲選菁英盃決賽、港超復賽的兩個月最有價值球員，自覺今年有所成長：「體能進步，比賽信心多了，但曾很長時間無法操練和比賽，狀態和心理有很大影響。」

職業生涯第二季已屢獲殊榮，陳晉一展望明年繼續進步：「自己仍年輕，不應該滿足現狀，希望球會參加亞冠盃時，可爭取上陣機會。」一仔早前與隊友巴拉克，獲克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模邀試訓，雖因疫情出發無期，但他隨時準備就緒：「外流要機遇，無論訓練或之後比賽，都要保持好表現。」