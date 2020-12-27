染疫：戰勝病毒 李振豪倡身心健康

疫境延婚期 盼珍惜當下

港將退役潮 李嘉文棄征奧

空手道搏擊隊年初赴歐集訓及比賽，後因賽事取消提早回港，李振豪於3月18日證實染疫，隊友曾綺婷、周家謙和兩名教練相繼確診。和病毒搏鬥51天，最先確診的李振豪成隊中最後一人出院。沉澱逾半年，訓練、生活回到正軌，他卻自覺心態截然不同：「現在做什麼都想把握時間，重視當下，未婚妻亦讚我做事更有決心和信心。」他和未婚妻EYan原定本月完婚，但希望獲親友見證重要時刻，決定延至明年12月18日。婚事受疫情影響的，有同樣戰勝疫症的曾綺婷，她將在下月9日和隊友鄭子文「拉埋天窗」。

單車、拳擊等港將年初回港時，和確診者同機引起驚魂。香港體育學院為港將安排檢測，至3月25日首次「封關」，於7月底及本月初再封，3次合計近5個月。現時留宿體院的運動員，每周均須接受病毒檢測。

疫下港隊亦出現退役潮，原計劃明年三戰奧運的賽艇隊大師姐李嘉文，難抵傷患以33歲之齡退役；同齡的羽毛球前亞洲冠軍周凱華，亦掛拍回加拿大聚天倫。而港網球前一姐張玲、壁球隊亞運冠軍歐詠芝、歐鎮銘和陳浩鈴，今年均告別賽場。