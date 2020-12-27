禍福相依 港將泰然譜新章

奧運：獲東奧30席 港隊下月再出發

奧運年，焦點自然是原定今夏於東京上演的盛典。東奧落實延期前，港將已奪30張入場券。仍在爭取再度征奧的港隊羽毛球一哥伍家朗，在疫下累積更多本錢，他在一周後啟程往泰國，領軍回歸國際賽場，正是為奧運熱身的第一步。

何詩蓓屢破亞洲紀錄

伍家朗重返世巡賽場

奧運延期額外得來的一年，伍家朗絕無虛度，閉關集訓初期磨練技術，近來藉隊內賽重拾比賽節奏；展望7個月後的東奧，他表示：「延期看來是好事，如今口袋內有更多本錢，更有信心迎接奧運。」家朗今年初在泰國賽封王，下周日隨港隊重返「福地」，在「隔離泡泡」出戰兩站世巡賽。雖然兩仗無關奧運積分，但他仍需爭佳績，以躋身下月底的總決賽，奧運年求好開始。

港隊落實征奧名單中，不乏獎牌大熱。有份奪得4項游泳資格的23歲女將何詩蓓，疫下由美國返港訓練，部署被打亂卻無礙進步，上月戰畢國際游泳聯賽，九度改寫短池亞洲紀錄，強項200米自由泳時間更是史上第二快。

33歲「牛下女車神」李慧詩年初在場地單車世界賽爭先賽奪銅，為港隊鎖定東奧爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）各兩席。面對年輕10歲的德國隊勁敵軒絲，李慧詩早前表示未感擔憂。連同女子全能、麥迪遜及男子個人公路賽，單車隊獲7張入場券，看齊以黃鎮廷、杜凱琹為首的乒乓球隊，劍擊、滑浪風帆、馬術、體操、空手道亦有港將入圍。

文：黃頴恩、余瑋

圖：資料圖片