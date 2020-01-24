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2020年12月27日星期日
李城曼聯言和兩敗俱傷 紅魔作客全勝斷纜 紅軍今出擊求擴優勢
熱刺征狼隊爭勝 孫興慜讚摩帥激發麾下
湖人聖誕開齋 占士續追高比成就
洛迪高休戰3月 夏薩特除夕或復出
巴拉圭名宿芝拉華特參選總統
體壇快訊：川崎日皇盃勢遣中村憲剛
SUN周日體育直播
禍福相依 港將泰然譜新章
染疫：戰勝病毒 李振豪倡身心健康
足球：雙陳退役 兩代港腳放眼亞洲賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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