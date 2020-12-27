湖人聖誕開齋 占士續追高比成就

綠軍負籃網 名宿鍾斯離世

湖人首戰不敵同市宿敵快艇，占士及一眉傷勢無礙，昨早轉戰獨行俠時發威，一眉獨取全場最高的28分，占士亦做出22分及10次助攻的「雙雙」，以138：115大勝。占士在聖誕日累積838分，超越名宿「大O」奧斯卡羅賓遜，與最多的高比拜仁只差12分。塞爾特人則在賽前公布，曾以球員身分八奪總冠軍的KC鍾斯離世，享年88歲。他退役後成為籃壇首名黑人教頭，「綠軍」迎戰籃網前為他默哀，但籃網憑倒戈的艾榮及杜蘭特合轟66分，以123：95大勝。

塘鵝敗陣 錫安締里程碑

邁阿密熱火亦在主場以111：98挫塘鵝，今季雖開齋，但占美畢拿傷出，客軍則有上屆狀元錫安威廉臣取全場最高的32分，寫聖誕日20歲或以下球員單場得分史上第二高，僅次勒邦占士。快艇同日作客擊敗丹佛金塊，客隊球星利安納末段被打中，嘴部需縫8針。而金州勇士再以99：138慘負密爾沃基公鹿，開季兩場合計輸65分成為史上第二多。