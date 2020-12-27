熱刺征狼隊爭勝 孫興慜讚摩帥激發麾下

丹尼路斯涉危駕暫獲釋

孫興慜昨日接受《天空體育》訪問及回答球迷問題，透露首日與摩連奴會面時感緊張，但對方改變了球員心態：「摩連奴來到前，我們是一班好人，但落場後學會變得沒那麼好了，我們都感覺到爭勝心更強。」他笑稱自己在韓國不及音樂組合防彈少年團（BTS）出名，又表示相對被讚外表俊朗，球技受關注會更高興。

摩連奴表示，英超沒有弱旅，未來3場對手狼隊、富咸及列斯聯都不易應付，並說：「不能用聯賽積分衡量領隊能力，每場比賽過後，都會有大變化。」軍情方面，摩帥確認中場盧施素因傷無緣聖誕及新年快車3仗。而狼隊將於3日內惡鬥熱刺及曼聯，領隊紐奴透露讓球員與家人共度聖誕，有足夠休息以迎戰連場大戰。英國疫情轉趨嚴峻，曼城前天爆疫，紐奴亦呼籲賽會加強檢測，建議球員由每周檢測一次增至兩次。

另外，今季未入熱刺一隊的英格蘭隊左閘丹尼路斯，上周遇車禍後涉危險駕駛被捕，受查19小時後獲釋。他的酒精呼氣測試結果未超標，暫未被起訴。