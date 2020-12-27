李城曼聯言和兩敗俱傷 紅魔作客全勝斷纜 紅軍今出擊求擴優勢

曼聯近8場本土賽7勝1和不敗，昨挾聯賽作客十連勝強勢，追擊多踢一場領先1分的李斯特城。紅魔賽前數據佔優，除了「拆禮物日」勝率高達81%，是英超史上這天勝率最高球隊，對賽亦近5次4勝1和不敗。曼聯右閘雲比沙卡因傷缺陣，改由艾歷拜利正選，域陀連迪路夫串演右閘；李斯特城有射手占美華迪趕及傷癒攻堅。

華迪助扳平 福仔平紀錄無緣凱旋

紅魔甫開賽即有般奴費南迪斯傳中，拉舒福特門前頂高失機，但「福仔」於23分鐘將功補過，再次接應般奴助攻先開紀錄，成為紅魔歷來第三年輕在英超攻入50球的球員。主隊於8分鐘後，由賽前傳獲紅魔垂青的哈維班尼斯在禁區頂勁射扳平，兩軍半場踢成1：1。

曼聯換邊後換入保羅普巴，麥湯米尼其後前場逼搶成功，般奴取球後傳予拉舒福特半單刀施射，但被門將卡斯柏舒米高撲出，之後安東尼馬迪爾單刀破網亦越位在先食詐糊。曼聯餘下兩個換人名額，分別換入杜安薛比及卡雲尼，後者入替僅4分鐘即助攻般奴突破越位妙射破網再領先，並攻入個人今季聯賽第10球，但完場前5分鐘，占美華迪接應傳中撞射，省中杜安薛比再次扳平，賽會判後者烏龍球，雙方最終踢成2：2平手，各得一分。曼聯作客十連勝走勢斷纜，未能追平11連勝的英超紀錄。

高普安撫沙拿 稱沒理由離紅軍

榜首的利物浦明晨主場對尾二的西布朗，紅軍在英超主場跨季66場不敗，上次落敗已是2017年4月對水晶宮，對方領隊巧合地是剛接手西布朗的「大Sam」艾蘭戴斯。紅軍主將穆罕默德沙拿早前承認，歐聯作客米迪蘭特未被委任隊長，因而感到失望，又避談未來會否加盟皇家馬德里或巴塞隆拿。領隊高普賽前解畫，稱只有天氣才會讓人想離開利物浦：「這是全球最大球會之一。球員薪金雖然不是全球最高，但已是很好的價錢。沙拿這樣回答，只是沒排除其他球會對他感興趣而已。」但高普承認或忽略任隊長對球員的重要性，已就此跟沙拿交談。