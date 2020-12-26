名宿離世 老馬高比激發後輩爭勝心

美斯誓爭美洲盃告慰老馬

C朗領葡軍爭衛冕歐國盃

2020年帶走高比拜仁，足球界也有英格蘭隊名宿積查爾頓、史迪利斯、意大利隊的羅斯、法籍名帥侯利亞與阿根廷籍教練沙比拿等辭世，幾以一己之力贏得1986年世界盃的馬拉當拿的離開，更成阿根廷國喪。「老馬」於2010年世界盃曾以教練身分，帶領由美斯為首的阿根廷隊參賽，師徒該屆在8強黯然出局。

美斯轉眼間33歲，出戰世盃和美洲盃合共9次都空手而回，明年爭取首奪美洲盃，告慰也從未在這賽事封王的老馬。惟處當打之年的巴西隊球星尼馬亦覬覦錦標，事關他去年因傷缺陣，眼巴巴看着隊友捧盃。

歐國盃方面，35歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）將力爭為葡萄牙隊成為第2支蟬聯冠軍的球隊，但爭標分子有世盃盟主法國隊、世界一哥比利時隊、爭取復興的意大利隊、荷蘭隊、西班牙隊和德國隊等，還有或搖身一變成為攔路虎的瑞典隊，因該國的39歲名將伊巴謙莫域，已透露有意復出國際賽。

（體壇2020回顧／2021展望 國際篇）