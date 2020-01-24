種族平權 為BLM發聲 研科技反歧視

黑帝組委員會

球壇教育科技並行

美國國家美式足球聯盟（NFL）球隊華盛頓紅人（Washington Redskins），率先因隊名惹起形容美洲原住民爭議，易名華盛頓美式足球隊。平權風暴亦令NBA球員關注社會大事，職球員在美國總統大選投票率達九成；7屆一級方程式總冠軍咸美頓則強調，抗爭會是一輩子的事，「用我的聲音爭取比自身更重要的事」，並與英國皇家工程學院合作成立咸美頓委員會，提倡賽車界種族多元。

曼城足球員史達寧也很積極，提及關注英球壇沒黑人教練後，激發英足總「足球領袖多元化規則」出爐，包括19支英超球隊在內的40間球會承諾，會有15％高級領導和團隊，以及25％教練新員工來自黑人、亞裔或混合族裔。

反種族歧視組織Kick It Out亦與三大社交網合作，方法之一是不再閉門作賽時，透過建立新的自動Messenger服務，讓球迷即時向Kick It Out，舉報比賽中的歧視事件，又與球會推行反仇恨教育計劃，盼令反種族歧視運動明年事半功倍。

（體壇2020回顧／2021展望 國際篇）