疫後契機 體壇2021再進化

新冠病毒 疫下新常態 賽制現多樣性

因為一場疫情，我們見證種種光怪陸離。全球體壇3月起恍如停電，歐洲國家盃延期，東京奧運堅持到尾還是跪低，很多體育迷一世仔不曾幻想要以白俄超、中華職棒度日。可記得年初的澳洲網球公開賽？差點就被山火濃煙毀掉，天知曉明年體壇還有何種障礙在前。

佐高域高拔惹感染群組

大賽取消 名將失告別舞台

要步伐向前，首先不能走歪路。網球壇世界一哥佐高域今年中弄出慈善賽染疫群組，法國籃球隊及NBA猶他爵士中鋒高拔亂摸咪，再惹隊友米曹等職球員。高拔昨日回顧2020年，顯然汲取了教訓：「當時大家都不了解疫情，我只想搞搞氣氛，若是現在，我絕不會這樣做。」種種不明所以又累街坊的事件，都值得體壇借鏡警惕，不然奧運或其他賽事明年再延期或取消，久休復出的老將費達拿、洛捷迪、加特連，就會如今年退役的林丹、卡達或新鍋理沙一樣，失去一個告別的舞台。

原以為來年夏天要安坐家中的，還有涉禁藥案原被停賽8年的孫楊，但經歷這星期……大抵美國隊的基斯甸高文打甩禁賽令，成為東奧男飛人，或是俄羅斯國旗在新國立競技場飄揚，也不會令人太意外。

在荒誕的年代，也是打破傳統框框的好時機。足球圈不曾出現的10月轉會窗、一場換5個人、世界盃式打歐聯，各種世界或奧運排名計分方式，電競賽的融合，都在發掘制度潛藏的多樣性。敢說體壇今年在這方面的探索，是過去不少年歲的總和，為的是在明年不能預見的困境中走下去。

（體壇2020回顧／2021展望 國際篇）