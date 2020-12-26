曼城爆疫 捷西斯獲加確診停3仗

曼聯征李斯特城

馬古尼年內非門將上陣時間稱王

曼城發表聲明，證實「主耶穌」與獲加染疫，但未公布二人是否有病徵；料領隊哥迪奧拿將改派阿古路掛帥迎戰紐卡素。此外，英超在拆禮物日，第3位的曼聯將作客多1分居次的李斯特城，為曼聯倒戈的中堅哈利馬古尼，在CIES Football Observatory統計中，今年上陣53場共4,745分鐘，成為門將以外比賽時間最長的球員。

第2和3位是曼城後衛魯賓戴亞斯及巴塞隆拿前鋒美斯，馬古尼的隊友中場般奴費南迪斯和中堅域陀連迪路夫分別位列第4和7位。馬古尼表示，曼聯於上季英超煞科戰作客擊敗李斯特城，導致李城失落今季歐聯參賽權，對手誓要爭取復仇，令紅魔今仗爭勝難度大增。

此外，尾三的富咸迎戰修咸頓前，領隊史葛柏加因家人確診，自己須隔離，無緣領軍。而只多富咸4分的阿仙奴迎戰車路士前，被剔除今季英超大軍的中場奧斯爾，傳在倫敦秘會費倫巴治代表，商討周薪減20萬鎊至15萬鎊（約157萬港元），或在明夏過檔這間土超球會。