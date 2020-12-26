華拿無罪弊在防守 車仔征廠攻力秤先 李城華迪愈看愈神奇

阿仙奴vs.車路士 now611/621台 明晨01：30直播

現在跟基奧特在車路士做隊友的迪姆華拿，此刻便遭到類似當年銀河唯一的質疑，近期把握力不濟備受側目。撇開正常的腳風順逆，大嘥就係大嘥，但若謂由於華拿失機而直接使藍軍在聯賽失分，印象中倒尚未有。近三戰兩敗的根源在於防守，尤其是門將出錯（題外話，倘換上Kepa送禮有何下場？）。無疑目前的進攻效率，稍未符合今夏增兵擺大頭所帶來的期待，惟造成如此窘况，正正歸因於組軍策略失衡。

車仔組軍失衡成新兵阻力

小學雞也知道，忽然加入一堆大牌，跟質素和司職相若的舊部爭位，絕非理想方法，更可能產生的效果為陣式戰術正選等等遲遲無法定形。華拿初登英倫算適應得快，惟倘期望像在萊比錫般大量數糊也不實際，始終去季乃得益於擔任雙箭頭中的第二前鋒，車路士卻以單箭頭為default。較多拉邊的華拿參與度仍高，在half-space不斷移動駁腳或走進即時空位，並牽制敵方中堅與邊衛以創造疊瓦空間，接應傳中殺入禁區成第二叩關點自不可少，中前場逼搶塞位等防務指令同樣做足。

再看看華拿現屬陣中助攻王，那麼林柏特更沒理由為了煲大一個人的入球量，而刻意大幅變陣以至犧牲其他部下了。事實上林伯在不利條件中做得算好，中鋒基奧特與譚美阿巴謙視乎狀態或對手而各有用武之地，薛耶治此役倦勤則猶有普列錫或赫臣奧杜爾負責供應。當然，說林伯面對着不利條件，真有點風涼話意味。在史丹福橋斯人獨憔悴的夏維斯，今晚的對手阿仙奴看着，恐怕巴不得借來一用吧。

上周講過兵工廠的missing link乃十號，推進到第二層的問題不大，欲再前一步攻入final third即遇上無形牆，長傳兩翼打反擊的板斧已被拆解，奧巴美揚逢射必中的腳風亦正常回落，整體攻擊的機動配合更遠未成形。何况奧巴今仗應該不會冒險復出，單靠可望傷癒的馬天尼利，為拿卡錫迪提供彈藥，擔子未免太大也難言穩定。連攻門也匱乏，談何射手。

紅魔防守鬆散 李城有望揚威

阿仙奴上次在聯賽勝出，不經不覺乃力挫曼聯之戰，紅魔剛好在該仗後未輸過，真箇同人唔同命。同的是紅魔陣地戰一樣欠缺章法，蘇斯克查的排陣部署經常叫人摸不着頭腦，譬如讓卡雲尼側擊甚至到後場攞波，任由射手離開炮台。吹佢唔脹的是魔兵人多勢眾質素高超，而且鋒將大多青春態度好，不斷自我進步。

不過，進步可非年輕人專利。占美華迪便令柏高愈看愈覺神奇，由助李斯特城封王那年的獨沽一味快速反擊，到如今增添了數一數二的傳球視野，無球走動拉扯空間或掌握入楔時機更屬神級，啟動高位壓迫的觸覺亦獨到。據李城領隊羅渣士透露，近日鼠蹊不適的華迪，無礙在今天拆禮物日頭場掛帥迎擊曼聯。乘着紅魔的防守結構比上季鬆散，華迪有機會在這場英超二、三哥交鋒中揚威。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高