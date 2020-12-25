體壇快訊：費達拿細威戰澳網

羽生結弦豹隱10月復出

26歲「冰王子」羽生結弦今日重返賽場，在長野出戰全國錦標賽，爭取出戰明年3月世界賽的資格。這名日本星將今年2月於四大洲賽完成「超級大滿貫」後，為免自身的哮喘病增加染疫風險，避戰至今。而力爭男單五連霸的宇野昌磨，及去年首封后的紀平梨花亦將參戰。

洪明甫掌蔚山現代

應屆亞冠盟主蔚山現代公布，委任51歲韓國隊名宿兼前帥洪明甫為新主教練。曾136次代表韓國隊出賽的洪明甫，是該國上陣紀錄保持者之一。其44歲前拍檔金相植，日前獲聘於宿敵全北汽車。

薩爾斯堡兩將藥檢「肥佬」

奧地利班霸薩爾斯堡確認，陣中的馬里籍球員穆罕默德卡馬拉和施高確達，未能通過藥檢，正協助歐洲足協調查。兩人稱相關藥物，是上月國際賽時，國家隊隊醫提供的。

緬恩斯德盃次圈出局

德甲的緬恩斯昨於德國盃次圈出局，他們連同加時仍與乙組的波琴賽和2：2，但互射12碼3射全數「宴客」下輸0：3。而雲達不來梅作客則以3：0擊敗漢諾威晉級。另一護級分子史浩克04，盛傳斟介瑞士籍教練格羅斯。另外，葡萄牙超級盃決賽，由波圖主場2：0力克賓菲加。