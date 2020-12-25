火箭3將確診 鬥雷霆延期 9人無緣上陣 夏登拒戴口罩罰38.7萬

比賽原定昨早9時舉行，但賽會在賽前數小時公布：「火箭3名球員感染新冠病毒或初步確診，追蹤接觸者後，另有4名球員需要被隔離，加上夏登因早前違反防疫指引要缺陣，另有一名球員受傷，未達到最少8人比賽門檻下限。」火箭現陣中有16名球員，9人缺陣下無法主場鬥雷霆，賽會未定下補賽日。

4將密切接觸須隔離

The Athletic及ESPN均報道，一名火箭球員當地時間周三早上確診，前一晚曾與數名隊友在其中一人的家中一同剪髮。4名檢測陰性，但被列為密切接觸者而隔離的球員包括新加盟主將約翰禾爾、「表弟」卡辛斯及新秀小基安馬田。根據NBA防疫規定，這些球員需在兩次相隔最少24小時的檢測呈陰性，才獲准上陣，意味火箭仍有機會在當地後日作客波特蘭拓荒者。至於盛傳離隊的夏登，早前不戴口罩流連夜店而被隔離，聯盟判罰他5萬美元（38.7萬港元），不需停賽。

韋斯特布克巫師「地標」敗陣

字母哥失罰球公鹿出師不利

火箭今季重組，其中被交易至華盛頓巫師的韋斯特布克地標戰即顯「三雙王」本色，取得21分11個籃板及15次助攻。惟主場的費城76人末節轟40分，以113：107反勝。孟菲斯灰熊二年生摩蘭特亦有好表現，這名上季新人王取得生涯新高的44分，但聖安東尼奧馬刺作客贏131：119。

另外兩支東岸勁旅邁亞密熱火及密爾沃基公鹿則出師不利。「字母哥」安迪度高安普完場前射失罰球，令公鹿被波士頓塞爾特人主將塔圖3分球絕殺，以121：122敗走。熱火則作客6分不敵奧蘭多魔術。

另外，揭幕戰落敗的洛杉磯湖人，有球星勒邦占士疑拗柴，但「大帝」表示自己可明早披甲，在當地聖誕正日，對陣盧卡當錫領銜的達拉斯獨行俠。金州勇士則確認大前鋒祖利蒙特格連續因傷缺陣，未能鬥公鹿。

（NBA消息）