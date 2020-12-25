曼聯兩蛋贈拖肥闖4強 本土賽20戰不敗 卡雲尼叉頸未被逐

與上場英超大破列斯聯正選陣容相比，曼聯此役只保留中堅哈利馬古尼及中場般奴費南迪斯，而保羅普巴則復出坐鎮中場。88分鐘，曼聯的安東尼馬迪爾助攻前線拍檔卡雲尼打破僵局。補時5分鐘，馬迪爾接應拉舒福特傳球鎖定2：0勝局，亦使球隊在所有本土賽作客不敗增至20場。烏拉圭籍卡雲尼有機會於下半場初段，因向敵衛哥倫比亞國腳耶利文拿叉頸而被逐，但由於賽事規定準決賽開始才使用VAR，故或因此避過一劫，主帥蘇斯克查則說：「這兩個南美球員以往曾交鋒。卡雲尼是頂級射手，他的左腳射門一流。」

熱刺屠城晉級 摩帥批阿里犯錯

熱刺則憑加里夫巴利、賓戴維斯及哈利卡尼建功，以3：1挫史篤城，令摩連奴執教生涯第5次打入4強，此前他分別率領車路士及曼聯3次和1次躋身這階段，而且悉數封王。摩帥賽後不敢小覷賓福特，稱對方能踢出英超水準足球。他又斥責迪利阿里在53分鐘失誤，導致被追平是「製造難題」，令這名不受重用的中場下月勢被外借。