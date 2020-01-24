孫楊8年禁賽令撤銷 原CAS仲裁主席涉辱華 出戰東奧續存疑

世界反禁藥組織（WADA）昨發聲明，確認孫楊於瑞士聯邦法院上訴得直，亦指裁決和案件內容無關，而是關於CAS仲裁小組主席。《紐約時報》等外媒廣泛報道，任該案仲裁小組主席的前意大利外長法天尼（Franco Frattini），曾發表涉及種族歧視的言論，包括在Twitter分享「玉林狗肉節」的新聞，當中最少一個帖文包含歧視中國的字眼。孫楊律師團在上訴文件收集了法天尼相關言論，指他有種族歧視情緒。

CAS換人重審 WADA拒評論

案件尚未告一段落，因瑞士聯邦法院不考慮案件內容，而是根據原審程序判決。CAS將委派另一名仲裁小組主席處理重審，兩名仲裁小組成員維持不變。WADA則指未收到完整的上訴判決書，暫不作評論，但重申證據佔上風，足以證明國際泳聯原本只對孫楊作警告屬錯誤決定。

疫情恐延裁決無緣奧運

本月初踏入29歲的孫楊在過去兩屆奧運共奪3金，今年2月被罰禁賽8年後，一般被認為游泳生涯就此完結；如今游泳前景再露曙光，原則上可出戰明年東奧。孫楊被剔出國家隊名單至今10個月，一直在家鄉杭州訓練；內地傳媒指他的訓練資源大減，亦和澳洲籍教練解約，要重拾水平爭逐東奧席位並非易事。而中國泳協下周舉辦冠軍爭霸賽，正備戰東奧的中國隊泳手將寓賽於操，未知這名昔日主力會否參戰。

孫楊能否出戰東奧的另一關鍵，在於CAS重審的速度。有指WADA有機會申請在東奧前完成及下達裁決，若屆時再判禁賽，孫楊將無法出戰東奧。然而不少審訊因疫情一再延誤，如瑞士聯邦法院今年4月已受理孫楊的上訴，但延至昨天裁決。

（孫楊上訴）