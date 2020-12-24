湖人衛冕路出閘脫腳 賽前曬冠軍指環 失威不敵快艇

湖人上季相隔10年再奪總冠軍，賽前表示直到球迷可重新入場，才會揭開史達普斯中心的冠軍橫額，昨日在新季首擊先舉行冠軍指環頒獎禮。「大帝」占士展示指環時舉起4指，寓意他在兩個月前第4次領軍封王。

不知是否慶祝忘形，還是休季準備不足，下周滿36歲的「大帝」，首節只貢獻一記3分球，沒有助攻及籃板。湖人次節換入倒戈的前鋒夏里爾加固防守，令首節曾領先20分的快艇命中率急跌，半場僅領先56：54。

兩隊第3節續爭持，但全場取得33分的保羅佐治（PG），最後兩分鐘領快艇打出12：2攻勢拉開。湖人縱有新兵舒路達及夏里爾取得「雙雙」，但占士與安東尼戴維斯表現未符水準，合共只得40分下，繼上季在快艇主場輸10分，今次再以109：116落敗。近季受傷患困擾的PG表示，快艇上季在西岸4強出局，「季前有足夠休息，訓練也下苦功，都表現在此仗上」。

籃網炒勇士

杜蘭特艾榮合轟48分

至於上季包尾的勇士，開季前有主將基利湯臣再重傷，「咖哩仔」史堤芬居里在逾9個月來首次正式比賽，也未回復手感，只得20分，球隊半場僅得45分，落後籃網22分。上季加盟籃網的杜蘭特展示昔日得分王威力，乘勇士大前鋒祖利蒙特格連因腳傷缺陣，與艾榮合轟48分。中鋒迪安祖佐敦亦稱霸籃底，取得11個籃板。3人在最後15分鐘都休息，但籃網最多領先38分下，仍以125：99大勝，亦為NBA名宿兼新帥尼殊，正式領軍首戰取得開門紅。

皮亞斯候選明年名人堂

另外，NBA公布明年名人堂候選名單，2008年總決賽最有價值球員、波士頓塞爾特人名將皮亞斯等8人首度入圍，底特律活塞的2004年奪冠班底則有比立斯、李察咸美頓及賓華萊士再度角逐。