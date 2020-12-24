廠兵本土賽8戰不勝 聯賽盃負曼城 阿迪達:英超誓拆車

經歷連場英超快車，兩隊此仗陣容均有輪換。今夏由法甲球隊迪安加盟兵工廠的溫拿臣代替賓特尼奴把關，但開賽3分鐘被加比爾捷西斯射破十指關，球隊雖在31分鐘由拿卡錫迪頭槌扳平。不過收起兩大主力史達寧及奇雲迪布尼的藍月，換邊後有馬列斯、菲爾科頓及拿樸迪各建一功，最終大勝4：1晉級，離衛冕再近一步。而藍月守將費蘭甸奴在一次角球攻勢時，出手摑中敵將施巴路斯，逃過球證法眼，由於賽事4強及決賽才設有視像裁判（VAR），免於被罰。

阿迪達憂鬥車再輸「大麻煩」

哥帥撐舊部 籲廠兵勿換帥

阿仙奴此前7輪聯賽不勝，排名滑落至第15位，距降班區僅4分。如今再於聯賽盃失利，阿迪達否認軍心不穩，形容「槍手」盡是鬥士，先落後亦有力扳平。球隊將在「拆禮物日」大戰同市宿敵車路士，但他承認：「毫無疑問必須改變，否則我們將面對大麻煩，這是今季決定性的一仗。」贏出這場師徒對決的哥迪奧拿，則為昔日在曼城擔任其副手的阿迪達護航，在被問及阿仙奴應否易帥時表示：「他們考慮此事已是大錯，我相信阿迪達仍被信任。曼城成為英格蘭最成功球隊之一，阿迪達功不可沒；若想打造這種成績需要時間，就像我昔日帶領曼城的第一季。」

此外，廠兵前鋒加比爾馬天尼利膝傷長唞後昨仗首次擔正，交出助攻後卻再次受傷，換邊後退下火線。阿迪達盛讚此子為球隊注入能量，又引述對方當時堅稱無恙，故未被即時換走。而射手奧巴美揚續養傷，阿迪達稱他逐漸好轉，但未有復出日期。

紐卡素負英冠隊出局

英冠的賓福特在另一場8強，憑祖舒亞達施華的入球，主場以1：0氣走紐卡素。「喜鵲」領隊布魯士承認失望，認為輸在未夠進取。他表示球隊續受新冠病毒影響，隊長拿修斯及翼鋒辛特麥斯明患病一個月仍未恢復，如外出走動1.5小時，已需臥牀休息。