鏢壇一哥變髮 疫下爭勝娛賓 苦盡甘來稱霸世界賽 彼德胡禮半百未言休

胡禮強調下次至少不是以聖誕為主題，因為次圈比賽已是月底，不適合類似打扮。回顧他過去的比賽照片，左邊頭上的蛇形紋身旁，公雞頭染成紫色、黃色，甚至彩虹漸變都試過，全套出場倒是第一次，長袖衫沒妨礙怪叔叔的身手，首圈輕鬆贏3：1。他又說起這大半年經常被隔離作賽，每周被捅鼻孔檢測，酒店食物來來去去一樣，過得很沮喪。「惟記得歐洲賽只得250人進場，但刺激到我想娛樂他們，從而獲勝。我需要這點腎上腺素。」

疫下隔離作賽 聖誕冀為觀眾添歡樂

網上現在還流傳胡禮1995年首戰世界賽的影片，當時他還未結識髮型師妻子，留着短黑髮。首嘗職業圈失利，要到2007年獲妻子鼓勵，才重新出「髮」。他經過一年適應期，戰績穩步上揚，2014年首闖世界賽決賽，惟不敵荷蘭鏢王雲加雲（Michael van Gerwen）。二人之後的8次大滿貫或世界系列賽決賽碰頭，亦同樣由雲加雲贏出。屈居阿二多年的胡禮，在今年初的世界賽終贏盤數7：3，第10次決賽交手才擊倒對方。

世界賽前斷肋骨 衛冕之心不息

疫情爆發前，胡禮還完成轉播史上第41次9鏢完成501分的創舉，今年已贏得3項冠軍。不過在世界賽前，「蛇頭」跌斷了肋骨：「我在嘗試跨越一條圍欄，當你已50歲，還覺得自己年青時……」即使今次未能衛冕，他表示還會再稱霸世界：「我相信自己退役前，最少會是3屆世界冠軍。夠固執，力要阻止新人上位的話應該贏到5次，只看身體情况怎樣。」

子曰五十而知天命，胡禮仍努力突破自己，技術和形象上都是。

（體壇HeatMap）